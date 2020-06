- F1 2020 à la télévision

Publié le Lundi 29 juin 2020 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

En attendant le retour des vraies...

Toujours prévu pour le 10 Juillet 2020 sur Playstation 4, Xbox One et PC, F1 2020 s'offre un spot TV. 26 secondes, pas une de plus, pour dévoiler le mode multijoueur en écran partagé, les deux nouveaux circuits, à savoir Hanoi et Zandvoort, et le nouveau mode « My Team », qui permet de créer et manager sa propre écurie de F1.On vous rappelle aussi que le jeu sera proposé en version standard, ou bien dans une version consacrée à Michael Schumacher. Cette édition spéciale comportera du continu exclusif ainsi qu'un accès anticipé de 3 jours par rapport à la version de base. En physique, une édition spéciale avec un steelbook est également prévu pour une sortie sur l'Hexagone.