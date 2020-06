- Little Town Hero Big Idea Edition disponible sur Nintendo Switch et PS4

Publié le Lundi 29 juin 2020 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Gentillet

Axe est un jeune homme habitant un petit village coupé du reste du monde, alors que les habitants n'ont pas le droit de s'aventurer au-delà de son mur d'enceinte. Jusqu'au jour où un monstre arrive et attaque le village, Axe découvre qu'il a le pouvoir de le combattre, grâce à une pierre spéciale... Il va donc décider de partir à l'aventure...Little Town Hero Big Idea Edition est désormais disponible sur Nintendo Switch et PS4.Ce JRPG aux dessins sommaires se destine également aux jeunes joueurs par son ambiance et son scénario.