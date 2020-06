(TEST) Ultracore (PS4, Nintendo Switch)

Publié le Lundi 29 juin 2020 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Il aurait dû rester dans sa tombe

Histoire de lui faire comprendre que le jeu vidéo, c'était mieux avant et que d'ailleurs, cette jeune génération qui se pogne sur Dark Souls uniquement parce que c'est un jeu difficile se rendrait compte de sa stupidité si elle jouait à Ghosts 'n Goblins, nous avons filé un vieux jeu rétro, développé il y a 26 ans, mais qui ne sort que maintenant à Riwan.Bon, ok, finalement, on aurait dû en choisir un autre...Parce que là, pour le coup, y'a quand même des trucs oubliés au fond d'un tiroir qui ressortent tout moisis. Un peu comme un vieux Raider retrouvé dans un coin d'un garage poussiéreux, ou d'un sachet de Tang découvert sous la commode de sa grand-mère morte il y a 5 ans.Bref.