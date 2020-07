Top des ventes de jeux vidéo en France

Publié le Mardi 30 juin 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Le Bray au lin

Cette semaine encore, le SELL nous dévoile le top des ventes de jeux vidéos en France et il s'agit de la 25ème semaine de l'année 2020. 25 comme les doigts de la main d'enfants. A condition d'avoir plusieurs enfants et de couper certains doigts.Comme annoncé, The Last of Us Part II a déferlé sur le monde et éclaté tous les scores. Pour info, le jeu s'est déjà écoulé à plus de 4 millions d'exemplaires. Combien vendus à des enfants dont les parents, complètement cons, ne se sont pas renseignés sur le jeu ?Bref, voici le top des ventes en France pour la semaine du 15 au 21 juin :