- Tin & Kuna, un nouveau jeu de plateforme tout mignon

Publié le Vendredi 10 juillet 2020 à 11:15:00 par Théo Valet

Roulé-boulé en perspective

Comme le titre l'indique, Tin et Kuna est un jeu de plateforme et de puzzle en 3D. On incarne Kuna lancé dans le sauvetage son ami Tin, qui a accidentellement libéré des mauvais esprits sur leur monde et menacent désormais de prendre possession de lui.Le jeu comportera 40 niveaux différents avec des biomes variés. Des secrets seront cachés un peu partout et il faudra les découvir.Au niveau des mécaniques, on peut voir dans la bande-annonce que Kuna peut se mettre en boule, rouler et rebondir sur certains éléments.Le jeu est prévu sur PS4 et Switch et sortira en automne 2020. Il coûtera 29,99€ pour sa version boîte et 19,99€ en digital.