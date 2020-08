Fast and Furious Crossroad disponible

Publié le Lundi 10 août 2020 à 10:30:00 par Riwan Hervouet

Woah la daub !

Un jeu Fast and Furious ! Il n'y a que moi que ça fait rire ? Je trouve ça super drôle ! Surtout après avoir vu le trailer ! Putain, ça m’a refait la journée !Bon, trêve de conneries. Fast and Furious Crossroad est un jeu développé par Slightly Mad Studio et publié par Bandai Namco, déjà disponible sur PS4, Xbox One, et PC. Il vous coûtera de 59,99 € à 89,99 € dépendamment de l’édition que vous prenez.Le jeu proposera un mode histoire avec Vin Diesel, Michelle Rodriguez et Tyrese Gibson, ainsi que d’autres acteurs qui rejoindront le casting comme Sonequa Martin-Green, Asia Kate Dillon et Peter Stormare.Si les joueurs font l’erreur d’acheter le jeu avant le 7 septembre, ils bénéficieront en bonus de la Mitsubishi Eclipse, ainsi que trois personnalisations uniques.Le jeu proposera également un mode multijoueur 3 contre 3 contre 3 en plus du mode histoire.