Publié le Samedi 22 août 2020 à 12:00:00 par Riwan Hervouet

Des jeux pour picoler entre potes

À quoi jouez vous ce week-end ?

Le jour de la rentrée se rapproche, et nous, les étudiants commençons à rentrer sur nos villes d'études. On y retrouve nos amis, et camarades, autour d'une bonne bière, et respectant la distanciation sociale. Mais on est tous un peu frustré de ne plus avoir les mêmes interactions qu'autrefois : Covid-19 oblige... C'est pour ça qu'on va commencer à jouer de plus en ligne sur divers jeux, pour picoler ensemble. Et quoi de mieux qu'un jeu où on est des pirates.Il y a donc déjà quelques semaines, un jeu : Balckwake, était en promotion et ne coûtait que 0,90 €. Ce jeu est une sorte de Sea of Thiveves, donc vous êtes des pirates, un équipage de copains, ou pas, et vous faites des trucs de pirates. Sauf que Sea Thieves a des équipages limité à 4 joueurs, donc quand on est nombreux c'est compliqué, par contre, Balckwake a des équipage allant jusqu'à 13 personnes... Et ça, ça, c'est bien marrant.J'aurais bien voulu savoir à quoi vous jouez entre amis vous aussi chers lecteurs. Donc dite moi, en plus de la question du jour, à quoi, jouez-vous avec vos amis en ce moment.