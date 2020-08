- Le dessin du jour de Solène

Publié le Vendredi 21 août 2020 à 17:00:00 par Riwan Hervouet

What Happened

On vous a déjà expliqué pourquoi est-ce que What Happened a bien marqué Theodore, un être mal aimé et sans but dans la vie... Il a longtemps combattu ses vieux démons seul, tout seul... Et il n'y avait pas que ça bien sûr, les autres enfants à l'école n'étaient pas non plus très très gentils avec lui. Il a toujours été marginal.C'est pour ça que Cedric est venu vers lui un jour, alors que Théodore faisait un énième séjour offert par ses camarades dans les poubelles. Gamalive, c'est une famille, une famille de mal aimés et de marginaux. C'est tout ce qu'il fallait pour Théodore.