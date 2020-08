- Le suicide de Rachel Foster

Publié le Vendredi 21 août 2020 à 11:45:00 par Theodore Labyt

On mène l’enquête

La mélancolie et la nostagie se mêlent à un drame familial où vous devez mener une enquète à la première personne.The Suicide Of Rachel Foster est une expérience immersive avec une histoire à différents niveaux de lecture.Vous incarnez Nicole, un femme décidée à accomplir la dernière volonté de sa mère : vendre l'hôtel familial et se racheter auprès de la famille de Rachel Foster.Le jeu sera disponible le 26 août sur PS4 et Xbox One pour un prix de 19,99 euros.