- No Straight Roads en montre un peu plus à son sujet

Publié le Vendredi 21 août 2020 à 10:45:00 par Theodore Labyt

Dans le 101 trailer...

Le développeur Sold Out nous partage le 101 Trailer de son prochain jeu.Le trailer en montre pas mal sur le jeu, et ça donne envie. Pour rappel, No Straight Roads est un jeu rythmique d'action-aventure.La sortie est prévue sur PS4 et Xbox One le 25 août 2020 en version physique. Une version Nintendo Switch sortira le 15 septembre 2020.Pour les impatients, une démo est actuellement disponible sur l'Epic Games Store.