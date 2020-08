Serious Sam 4 commence un compte à rebours

Publié le Vendredi 21 août 2020 à 09:30:00 par Riwan Hervouet

Une première vidéo

Après avoir retardé la sortie de Serious Sam 4, Devolver Digital a dévoilé la première vidéo des cinq prévues. Ces vidéo seront des comptes à rebours pour faire patienter les fans.Le jeu paraîtra le 24 septembre sur Google Stadia, PS4, Xbox One, et PC.