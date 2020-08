Fuser annonce une douzaine de nouveaux morceaux pour son catalogue

Publié le Jeudi 20 août 2020 à 11:25:00 par Solène Krawczyk

Toujours plus de musiques à mélanger

Fuser, le jeu de mixage de musique édité par NCSOFT et développé par Harmonix Music Systems, a vu sa liste officielle de morceaux disponibles se doter d'une douzaine de nouveaux titres, parmi lesquels :- a-ha - Take On Me- Ace of Base - The Sign- Amy Winehouse - Rehab- Basement Jaxx - Where's Your Head At- Becky G feat. Natti Natasha - Sin Pijama- Benny Benassi presents The Biz - Satisfaction- Childish Gambino - Summertime Magic- Flo Rida ft. Sage The Gemini & Lookas - G.D.F.R.- The Killers - The Man- O-Zone - Dragostea Din Tei- Paul van Dyk - For An Angel (PvD Remix '09)- Sean Paul - TemperaturePour rappel, Fuser vous permettra de combiner et de jouer sur une scène virtuelle différentes chansons parmi une large sélection recouvrant presque tous les genres musicaux, pour ensuite vous confronter à vos concurrents DJ en ligne.