Combat Mission Shock Force 2 bientôt sur Steam

Publié le Jeudi 20 août 2020 à 10:00:00 par Riwan Hervouet

Les Américains qui libèrent les Arabes à coup de fusil automatique

Combat Mission Shock Force 2 est déjà vendu sur Battlefront.com depuis quelques années, et a subi un gros travail fait par battlefront.com et Slitherine pour proposer le jeu à l’armée, notamment la DSTL Britannique. Eh bien, il arrive sur Steam le 25 août.Le jeu se veut vraiment comme étant ultra réaliste et vous plonge dans un contexte fictif, où vous incarnerez les Forces de l’OTAN (ou plutôt les Américains) contre l’Armée Syrienne (ou plutôt les Arabes). Avec des combats qui se déroulent essentiellement dans un milieu aride ou désertique.Le jeu propose une campagne solo, divers scénarii, et du multijoueur en temps réel ou par PBEM (ou jeu par correspondance).Vous trouverez ci-dessous une vidéo en anglais, sans sous-titres, qui nous montre comment la DSTL Britannique utilise le jeu pour entraîner ses officiers.