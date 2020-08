Stronghold : Warlords va avoir du retard

Publié le Jeudi 20 août 2020 à 09:45:00 par Riwan Hervouet

Beaucoup de retard

Il y a quelques semaines, la date annoncée pour le nouveau jeu de Firefly Studios, Stronghold : Warlords, avait été donnée pour le 29 septembre prochain. Malheureusement, la pandémie a obligé le studio à retarder la sortie du jeu pour le 26 janvier 2021.Selon Simon Bradbury « Warlords est presque prêt et j'adore y jouer », et le studio serait actuellement dans la phase de test et d’équilibrage.Pour rappel, Stronghold : Warlords est un jeu de Stratégie en Temps Réel (STR), qui se situe dans l’Asie de l’Extrême-Orient Médiéval. Et c’est le dernier épisode en date de la franchise de jeu Stronghold.