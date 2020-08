Long Gate arrive le 22 septembre

Publié le Jeudi 20 août 2020 à 10:45:00 par Theodore Labyt

Moi qui suis déjà content quand j'arrive à compter jusqu’à 10

The Long Gate est un jeu de puzzle à la première personne dans lequel le joueur doit résoudre des énigmes hallucinantes dans de mystérieuses cavernes occupées par d'anciennes machines.The Long Gate veut se démarquer des autres titres du genre puzzle en proposant une approche non linéaire pour la résolution des problèmes : les joueurs sont libres de commencer les puzzles dans l'orde qu'ils souhaitent. Ils peuvent expérimenter trois types d'énigmes : numérique, analogique et quantique.Afin d'être le plus réaliste possible, le développeur David Shaw s'est associé à une société d'infomatique quantique pour mettre au point les meilleurs puzzles. Les joueurs seront inités intuitivement à la mécanique quantique et pourront utiliser les compétences de ces machines complexes.Le jeu sortira sur Steam au prix de 19,99 euro et ç'a l'air très prometteur.