- Le dessin du jour de Solène

Publié le Jeudi 20 août 2020 à 17:05:00 par Theodore Labyt

Les petits plaisirs de la campagne

esclaves

Vous le savez peut-être mais Cedric est parti en vacances en laissant sesstagiaires en totale autonomie.Alors Solène, Riwan et moi avons eu la merveilleuse idée de quitter la ville pour partir à la campagne, histoire de prendre un peu l'air et de découvrir de nouvelles choses.Vous le savez peut-être mais il y a plein d'animaux à la campagne, il y a des chevaux, des chats, des oiseaux, des chèvres et plein de chiens. Alors en voyant le trailer du jeu Animal Trainer, on s'est dit que ça serait amusant de dresser quelques animaux.Mais voilà Riwan est devenu incontrôlable... c'est parti trop loin, trop vite et surtout trop fort d'après lui.Les bestioles se sont faits un p'tit plaisir. En voyant le résultat on s'est dit que ça serait sympa de le ramener avec nous en guise de souvenir et pour montrer à Cédric à quel point un stagiaire peut être productif quand il est motivé...