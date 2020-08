(TEST) Fairy Tail (PS4, PC, Nintendo Switch)

Publié le Jeudi 20 août 2020 à 12:00:00 par Riwan Hervouet

Fidèle mais raté

Cedric a testé Fairy Tail, et son expérience n’a pas été très satisfaisante si on peut dire. Il n’y a pas grand-chose à dire si ce n’est que le jeu ne présente pas grand intérêt pour les non-fans, et manque de pot Cedric n’en est pas un.