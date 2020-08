Découvrez LE jeu de l'année

Publié le Jeudi 20 août 2020 à 11:35:00 par Theodore Labyt

Un grand jeu pour les dix ans à venir

Attention car vous allez être témoin de la plus grande oeuvre concernant le média du jeu vidéo, on vous a déjà parlé de quelques jeux grandioses, mais ici on atteint la palme d'or. Même Hideo Kojima est parti se cacher dans sa caisse quand on lui a montré le trailer, tant il s'est senti rabaissé...Si vous avez toujours rêvé d'être un grand dresseur hors pair (comme Cedric avec Riwan), mais que vous n'avez jamais eu la chance d'avoir une boule de poil odorante (comme Riwan) chez vous, vous allez être comblé.Voici Animal Trainer, un jeu qui, comme son nom l'indique, vous permet de devenir dresseur d'animaux !Selon le communiqué de presse, le jeu reproduit fidèlement tout ce qui se passe dans le travail réel d'un dresseur avec différents animaux. Si vous êtes doué, vous pourrez demander à un chien de "chevaucher" un cheval, moi mon rêve c'est de demander à un cheval de monter un hamster, juste pour voir la réaction des deux bêtes avec le résultat final. Oui parce que le jeu indique aussi que l'on doit s'occuper du bien-être des animaux, alors comme chez Gamalive on est très ouvert d'esprit on laisse les bestioles faire leurs propres expériences, ce qui à la fin donne un résultat assez surprenant. On a appelé ça un "Royal Trottoir", c'est une expérimentation entre un perroquet, une souris, un chat, un cheval et deux bergers allemand, mais on a encore du mal à trouver un nom pour le cri de cet animal...Sinon le jeu vous propose de choisir des actions à faire faire à vos bêtes, et c'est tout.... Par action on parle de soins, de dressage et de bien-être. Donc des caresses, des coups de fouet et voir si la bête est comblée. C'est un peu comme à Gamalive mais on remplace les coups de fouet par des coups de dock' dans les noix, et je peux vous dire que ça fait de l'effet...Le JEU de l'année sortira sur Steam pour une date qui n'est pas encore annoncée.