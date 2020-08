Nexomon : Extinction dévoile ses créatures

Publié le Jeudi 20 août 2020 à 11:50:00 par Solène Krawczyk

Presque 400 bestioles à attraper, mais est-ce qu'elles valent vraiment le coup ?

Le pl... jeu inspiré par une célèbre licence de Nintendo sortira sur PS4 et Switch le 28 août prochain. Pour nous faire patienter, Vewo Interactive et PQube ont partagé la carte complète de Nexomon, ainsi que la liste quasi-complète des 381 Nexomon que les joueurs auront l'occasion de rencontrer, combattre et capturer durant leur aventure.Certaines créatures nous sont encore dissimulées jusqu'à la sortie du jeu, mais la vaste majorité d'entre elles a été révélée, et ce qu'on peut dire, c'est que créer des Pokémon-like, ça ne s'invente pas. Pour le coup, et d'un avis purement objectif (oui oui, je vous jure !), je trouve les bestioles un peu trop tape-à-l'oeil à mon goût. Leur design semble trop artificiel, trop chargé de détails inutiles qui ne font référence à rien, et si quelques-uns d'entre eux peuvent fonctionner et même se montrer un peu rigolos, la plupart me paraissent sortis de nulle part en plus d'être finalement assez similaires. On rajoute de la fourrure, des ailes, des flammes et des paillettes pour faire plus impressionnant et c'est tout.Enfin bref ! Je vous laisse en juger par vous-mêmes en vous laissant le lien du Nexopedia ici . Pour le reste, voici le trailer de lancement du jeu.