- Becoming : Révéler son talent sur Disney+ en septembre

Publié le Vendredi 21 août 2020 à 10:15:00 par Riwan Hervouet

Une série

Becoming : Révéler son talent est une série Disney diffusée exclusivement sur Disney+. Il y aura 10 épisodes, qui sortiront au rythme d’un par semaine à partir du 18 septembre.La série veut montrer l’histoire de certaines « stars », comme leurs lieux d’origine, leurs familles, leurs entraîneurs etc… Au programme, des sportifs comme Rob Gronkowski, Candace Parker et Anthony Davis, des acteurs comme Caleb McLaughlin et Ashley Tisdale, des chanteuses comme Colbie Caillat, et encore d’autres.La série a un côté très niais et se veut inspirante, mais pour moi elle exagère un peu, et glorifie un peu trop ces personnalités. Je n’aime pas qu’on oublie que ces gens font partie de quelques « élus » et que ce n’est pas un futur qui attend tous les boutonneux qui vont regarder la série…