Battletoad disponible

C’est 26 ans après le dernier épisode que les Battletoads font leur grand retour et en grande pompe ! Le jeu est désormais disponible sur Steam Xbox One , le Xbox Game Pass , et Windows 10 Pour ceux qui ne connaîtraient pas, déjà honte à vous, et sinon, c’est un classique du Beat Them All en 2D vue de côté, qui met en scène trois crapauds : Zitz, Rash, et Pimple. Le jeu est jouable en solo ou jusqu’à trois joueurs.Pour la sortie, un EP Battletoads est disponible sur Spotify , pour écouter la bande-son du jeu. Sea of Thieves a également dévoilé l’ensemble cosmétique sur le thème de Battletoads. Xbox Design Lab va bientôt sortir une manette Xbox One inspirée du jeu.Rare s’est aussi associé avec ComiXology pour mettre à disposition un comics gratuit pour raconter les aventures des trois compères qui se déroulent entre le dernier épisode et le nouveau.Une version collector du jeu est également disponible à la précommande, ici