- Hitman 3 sortira sur PC uniquement sur l'Epic Game Store

Publié le Vendredi 21 août 2020 à 10:00:00 par Riwan Hervouet

Et un autre gratuit !

Epic Game et IO Interactive ont récemment annoncé que Hitman 3 sortira sur PC en exclusivité sur l’Epic Game Store, en janvier 2021. En plus, du 27 août au 3 septembre, le Hitman sorti en 2016 sera gratuit sur l’Epic Game Store.Le jeu conclura la trilogie World of Assassination qui voit le retour de l’Agent 47. Io Interactive a donc sorti un nouveau trailer, ci-dessous, qui dévoile un des futurs niveaux ouverts du troisième opus.