- Hardspace sort un nouveau mode de jeu

Publié le Vendredi 21 août 2020 à 11:30:00 par Theodore Labyt

Qui n'a jamais rêvé d'être un ferrailleur ?

Blackbird Interactive enrichit son jeu avec un nouveau mode, le "Weekly R.A.C.E". Un challenge limité dans le temps où chaque ferrailleur du monde peut démanteler un vaisseau unique et essayer d'en tirer un maximum de profit.Le studio met à disposition la roadmap détaillée du jeu sur Steam L'accès anticipé est déjà disponible sur steam, une version PS4 et Xbox One est prévue à une date ultérieure.