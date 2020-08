- Le premier spot publicitaire de la PlayStation 5

Publié le Vendredi 21 août 2020 à 11:15:00 par Theodore Labyt

Voyez par le son et entendez par la vue...







Nommé "Play Has No Limits", le spot publicitaire de Sony met en avant 3 nouveautés de la PS5 :- L'audio 3D- Le retour haptique et les gâchettes adaptives de la manette sans fil DualSense