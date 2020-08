(TEST) What Happened (PC)

Publié le Vendredi 21 août 2020 à 12:00:00 par Riwan Hervouet

Quand la dépression vous fait rêver

Théodore, malgré son image de bon vivant et de gars sympathique, il n’a pas eu toujours une belle vie. Entre les visites trop régulières de tonton guili, les moqueries de ses camarades durant son jeune âge et les séjours quotidiens dans la poubelle familiale, tout n’a pas toujours été tout rose pour lui.C’est pour ça que Théodore, il s’est reconnu dans le protagoniste de What Happened, quelqu’un de mal de sa peau qui se fait victimiser.