Street Power Football débarque dans vos salons

Publié le Mercredi 26 août 2020 à 11:00:00 par Theodore Labyt

Il ne vous faut pas plus d'un ballon pour exécuter "d'incroyables" figures et devenir une légende du foot de rue.Le jeu vous propose de jouer dans le monde entier. Imaginez la chance que vous avez ! Vous allez pouvoir découvrir la différence de qualité entre le béton de France et celui de Séoul, ou même étudier le design étonnament différent des poubelles de rue entre chaque pays !Le jeu met en place un style de football arcade, et ça sort sur PS4, Xbox One, Switch, et PC.