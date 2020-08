Marvel's Avenger dévoile la bande-annonce pour la sortie du jeu

Publié le Mercredi 26 août 2020 à 10:45:00 par Riwan Hervouet

Encore des super-héros....

Marvel Entertainement nous dévoile aujourd’hui la bande-annonce pour la sortie de Marvel’s Avengers, leur nouveau jeu vidéo, prévu pour une sortie le 4 septembre sur Xbox One, PS4, Stadia et PC. Il sera possible pour les joueurs PS4 d’avoir une version gratuite sur PS5 (la même offre est valable pour les joueurs Xbox One, qui auront une version Xbox Series X gratuite). Il sera également possible de jouer avec vos amis sur une génération de console différente de la vôtre.Le jeu proposera une campagne solo « cinématographique », avec les quêtes de super-héros et des missions pour jouer à plusieurs, grâce aux Zones de guerre. Les missions solos sont là pour montrer et tester les capacités des super-héros. Les Zones de guerres peuvent être jouées de 1 à 4 joueurs.Les joueurs pourront donc rassembler une partie des Avengers telle que Captain America, Iron Man, la Veuve Noire, Thor, Hulk et Miss Marvel. Il sera également possible de personnaliser leurs capacités, inspirées des différents média (film, comics, et autres) mais aussi enrichies de compétences propres au jeu. Sans oublier évidemment la personnalisation de leur apparence.