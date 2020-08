Yakuza: Like A Dragon sera disponible le 13 novembre

Publié le Mercredi 26 août 2020 à 10:30:00 par Riwan Hervouet

Complètement débile !

Vous l’avez bien vu, le nouvel épisode de la franchise Yakuza devrait sortir le 13 novembre sur PC, PS4, et Xbox One. Le jeu sera également disponible à la sortie de la Xbox Serie X, et à une date ultérieure pour la PS5.Le nouveau trailer nous montre Ichiban, le protagoniste principal du jeu, qui s'imagine comme un personnage de JRPG, rendant les combats au tour par tour durant cette phase de jeu. Le jeu prendra également place dans les rues de Yokohama.Dans cet opus complétement déjanté, vous allez aussi pouvoir choisir une carrière avec laquelle vous « élever », entre chef cuistot, idole, chanteur, danseur de breaker, présentateur TV, ou même croupière.