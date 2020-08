Le dessin du jour de Solène

Publié le Mardi 25 août 2020 à 18:30:00 par Theodore Labyt

La journée du raté

On vous l'avez déjà expliqué, mais Cédric a laissé ses trois stagiaires à la tête du journal. Sur le papier c'est un bon plan, mais dans la réalité c'est une autre histoire. Oui ! les stagiaires sont cons (surtout Riwan), ils sont tellement pas doués que l'activité favorite de Cédric est d'identifier celui qui a fait la plus grosse bourde de la journée, afin de la rectifier tout en transmettant la force de "l'Apprentissage" (le nom de sa batte pour les esclaves). C'est une façon efficace pour éviter de devoir répéter les choses.Aujourd'hui est un grand jour, du moins un bon jour. "L'Apprentissage" reprend du service, les stagiaires ont fauté, entre moi qui me réveille à la bourre, Riwan qui a une mise à jour surprise de la part de son PC (lui non plus ne s'est pas levé mais il a pas assumé), et Solène qui était prête pour publier le dessin du test qui sort demain. Autant vous dire que ça en fait des bourdes. Même Cédric s'est fait une tendinite à force de trop utiliser sa batte préférée. On s'est tous mis d'accord pour appeler cette journée "la journée du raté" (et non ce n'est pas de Riwan dont je parle).