A Long Way Down sort bientôt de l'Accès Anticipé

Publié le Mardi 25 août 2020 à 11:55:00 par Riwan Hervouet

On arrive au bout du chemin

Développé par le studio Français Seenapsis Studio, et édité par Goblinz Studio, A Long Way Down est un Rogue-Like qui mêle construction de deck de cartes et gestion d’une équipe.Le jeu s’apprête à sortir de l’accès anticipé le 27 août, donc bientôt. Vous le retrouverez sur Steam pour 14,99€. Vous pourrez également découvrir à la sortie un quatrième personnage jouable.