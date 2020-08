Les développeurs dévoilent leurs secrets

Publié le Mardi 25 août 2020 à 11:15:00 par Theodore Labyt

À condition de vouloir les écouter...

Square Enix Ltd publie une nouvelle vidéo de la série "Inside FINAL FANTASY", qui vous plonge au coeur du développement des titres de la licence.Découvrez les anecdotes et les petits secrets du studio lors d'un entretien avec le producer et le directeur artistique de FF Crystal Chronicles.