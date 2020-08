Griefhelm est disponible dès maintenant sur Steam

Publié le Mardi 25 août 2020 à 10:30:00 par Solène Krawczyk

Vous avez toujours rêvé de défaire dix ennemis d'affilée en face à face ?

Produit par le développeur Johnny Dale Lonack et Thorrnet Publishing, Griefhelm est un jeu de duel tactique prenant place dans un monde médiéval sombre et brutal. Que ce soit en multi local (jusqu'à quatre joueurs) ou en solo, mesurez-vous à des adversaires toujours plus impressionnants sur le champ de bataille, esquivez leurs coups et remportez la victoire dans des combats en face-à-face vus de côté.La campagne principale se veut d'une rejouabilité exemplaire, grâce à ses quelques 500 réponses narratives différentes, faisant de chaque nouvelle partie une histoire inédite. Il est également possible de se confronter aux autres joueurs en ligne dans des duels opposant quatre factions ennemies : défendez votre allégeance sans faillir, mais prenez garde aux conséquences de vos actes sur votre place dans le monde de Griefhelm.Le jeu est désormais disponible pour la modique somme de 16,79 euros sur Steam