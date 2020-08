(TEST) Fight Crab (PC, Switch)

Publié le Lundi 24 août 2020 à 12:00:00 par Riwan Hervouet

Meilleur avec de la mayonnaise

Théodore vit près de la mer depuis le tout début du confinement. Il aime bien son petit village où il peut flâner, manger, et picoler. Et Théodore, il aime bien le crabe, mais vraiment beaucoup : quand il en voit ça le fait saliver, surtout avec de la mayonnaise à côté.Mais là, Théodore il est déçu. Le crabe, il ne voulait pas le voir sur son écran mais dans son assiette, et accompagné de sa précieuse mayonnaise faite maison.