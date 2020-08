- Martha is Dead se dévoile un peu plus

Publié le Lundi 24 août 2020 à 11:45:00 par Riwan Hervouet

Clairement pas un jeu pour moi

Martha is Dead est un Thriller à la 1ère personne qui sort sur Xbox One et Steam en 2021. Le jeu est fait par LKA qui ont aussi produit The Town of Light.Vous incarnerez la sœur jumelle de Martha, qui est morte, logique, c’est dans le titre, et qui cherche à comprendre le pourquoi du comment.L’ambiance est similaire à une sorte de rêve horrifique, de cauchemar. Mais on ne sait pas encore grand-chose sur le jeu.