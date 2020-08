Batman est mort !

Publié le Lundi 24 août 2020 à 10:45:00 par Theodore Labyt

Mettez vos collants et votre slip par-dessus, il est temps d'aller sauver la ville...

Vous êtes plutôt un leader ou un suiveur ? Êtes vous le héros de l'histoire ou bien une personne qui vit dans l'ombre de ce héros et qui exécute ses moindres désirs ? Eh bien, si vous êtes comme Riwan, on dirait que c'est votre jour de chance : finis la soumission, l'obéissance absolue, les basses besognes, et l'exécution des quatre volontés de votre maître.Le maître est mort ! Il est maintenant temps de vous révéler, un grand destin vous attend, ou bien faites comme Riwan et partez trouver un autre maître à combler...Dans la Batman Family c'estqui vont passer au premier plan, Warner Bros Games et DC annoncent leur nouveau jeu, Gotham Knights. Un jeu vidéo d'Action RPG dans un monde ouvert et à la troisième personne.Vous incarnerez les quatre héros cités ci-dessus.D'après le communiqué de presse, les développeurs proposent une histoire. Gotham City est envahie de criminels, vos héros doivent vaincre leurs ennemis notoires pour empêcher Gotham de sombrer dans le chaos. En effet, on avait jamais connu ce genre d'histoire dans les précédents jeux, c'est donc très original...Vos quatre défenseurs en collants peuvent explorer le monde ouvert de Gotham à travers cinq districts différents, utilisez la Bat-moto ainsi que vos capacités de déplacement et de combat pour patrouiller et mettre à mal les méchants qui eux, ne sont pas en moule-burnes...Le jeu sera jouable en solo ou en coop à deux joueurs, et il sera disponible courant 2021 sur les consoles next-gen, ainsi que sur PS4, Xbox One et PC.