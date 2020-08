Zack Snyder’s Justice League se présente et Hallelujah !

Publié le Lundi 24 août 2020 à 10:15:00 par Sylvain Morgant

Gloire au Seigneur Snyder !

Cerise sur le gâteau de ce DC Fandome, les premières images de Zack Snyder’s Justice League.Pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire, Zack Snyder’s Justice League est tout simplement la "vraie" version du film Justice League que devait initialement proposer le réalisateur Zack Snyder avant qu'un drame familial et une embrouille avec Warner ne le fasse quitter son poste pour être remplacé au pied levé par Joss Whedon qui a fini le film en le modifiant grandement.Une campagne de harcèlement menée tambour battant par une partie bruyante du fandom toxique plus tard, la Warner et DC ont compris qu'il y avait là un marché et donc des dollars supplémentaires à ramasser, et ont décidé de filer 30 millions de dollars à Zack pour finir SON Justice League.Le film de 4h, ou de 4 parties de 1h selon votre envie, sera disponible en 2021 sur la plateforme HBO Max aux USA. Et sans doute chez nous sur OCS, la Warner réfléchissant à comment sortir le film là où HBO Max n'est pas disponible.En attendant, Hallelujah et Gloire au Seigneur Snyder !