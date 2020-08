The Batman s'offre de 1ères belles images à la DC FanDome

Publié le Lundi 24 août 2020 à 09:30:00 par Sylvain Morgant

Emo Wayne

Pandémie de Covid-19 oblige, les grandes conventions réunissant des milliers de fans en furie sont transformées cette année en show numérique devant des millions de spectateurs vissés sur leur siège, face à leur ordinateur.La Warner et DC Comics n'ont pas dérogé à la règle et ont dégainé leur DC FanDome avec pléthore de bandes-annonces.La première dont nous allons parler est la nouvelle incarnation du Batman.Réalisé par Matt Reeves avec Bébert Pattachon dans le rôle-titre mais aussi Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Andy Serkis et Colin Farrell, le film The Batman sortira le 1er octobre 2021.Porté par la musique de Nirvana, la bande-annonce envoie du bois. À un ou deux détails près…