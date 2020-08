Le non-Edito du Dimanche

Publié le Dimanche 23 août 2020 à 12:00:00 par Riwan Hervouet

Classement des Stagiaires 2020

Le Classement des Stagiaires 2020 !

Numéro 4 - Theodore Pierre Louis LABYT









Plus connu sous le nom de « Labytte », ou de « La Mouette »



Il fait 1m80 pour 131 kg



Il est apparu sur Terre aux alentours de 1997



Théodore est un être imposant et proche du quart de siècle ! Mais c’est aussi un bon vivant qui aime les barbecues, le pâté avec du bon pain et des cornichons, la bière, et l’alcool en général. C’est un fin négociant et tentera toujours de gratter une réduction ou un bonus (d'aucuns diront que oui, bon, c'est un gros radin, quoi). Chose surprenante il nous vient tout droit d’une ville réputée pour ses beaux touristes : Le Touquet-Paris-Plage.

Numéro 3 - Théo Marcel Marc VALET













Plus connu sous le nom de « Capitaine Marcel », ou même « Super Marcel »



Il fait 1m97 pour 92 kg



Il est de 1999



Théo, à ne pas confondre avec l’autre Théo, est une grande asperge qui adore mettre ses slips au-dessus du pantalon. Parce que oui, c’est un grand fan de super-héros, je vous ne l’avais pas dit ? Pour leur ressembler Théo s’est mis au sport, ce qui fait de lui le seul membre de Gamalive à en pratiquer. Il a aussi un amour toride (et surtout humide) pour Aquaman. Mais en fait, c'est surtout qu'il adorerait faire des câlins à Jason Momoa.

Numéro 2 - Solène Morgane Isabelle KRAWCZYK











Plus connue sous le nom de « La plume », « Choupette », « Bébé », ou encore « La briseuse d'os »,



Elle fait 1m65 pour 44 kg



Elle est un bug de l’an 2000

Numéro 1 - Riwan Yves HERVOUET













Plus connu sous le nom de « Lord », ou de « Toi, là, tu t'appelles comment déjà ? Oui enfin on s'en fout, j'ai un truc à te faire faire »



Il fait 1m85 pour 69 kg



Il est de l’an 2000

Bonjour à toutes et tous. Malheureusement Cedric ne pourra pas assurer la rédaction de l’Édito du Dimanche aujourd’hui. Il a quelques problèmes de santé sérieux, et est totalement indisponible, incapable d'écrire, sous médication sévère, avant une nouvelle opération décisive qui est prévue pour ce début de semaine. D’où ma présence avec vous aujourd'hui. Désolé, mais vous allez devoir encore me supporter.Vous le savez déjà, mais je n’ai pas du tout la plume de Cedric, alors je ne vais pas m’essayer à imiter son style si particulier. Je vais plutôt faire quelque chose d’inattendu, de jamais vu, d’inoubliable et d’inouï !Hem...Je vous présente :Sans plus attendre, nous allons commencer, avec le bas du classement : et en quatrième position, nous avons, l’unique, le majestueux, le disgracieux :Malheureusement, c’est aussi un joueur de Death Stranding et ça, ça mérite d’être le dernier du classement. Et le fait de m’avoir piqué des frites régulièrement dans mon assiette tout au long de l’année aussi !On continue avec le dernier du podium, et oui c'est bien lui, le savoyardien :Sa place dans le classement est justifiée par le fait qu’il est tout simplement moins bien que les deux premiers. Le truc bête quoi.En deuxième position nous retrouvons la seule et unique personne de sexe féminin de Gamalive :Solène est la seule personne de sexe et de genre féminin à Gamalive, et ça, c’est déjà un record ! En plus de ça elle sait dessiner : elle est capable de faire des représentations très réalistes du quotidien à Gamalive sans utiliser de bonshommes bâtons ! Ce qui, comparé au niveau des autres membres de la rédaction, est assez stupéfiant !Solène a gagné sa deuxième place parce qu’elle est très gentille. Surtout par rapport au standard de Gamalive. Et parfois de la douceur ça fait du bien.Et maintenant mesdames et messieurs le meilleur pour la fin, le meilleur de tous les stagiaires : Moi.Riwan est un être unique en son genre : Libano-Breton et d’origine musulmane, et qui brandit son titre officiel de Lord Écossais à tout va. Selon lui, ce combo ultime de cultures lui donne le droit de porter le kilt, manger du porc, et picoler en ayant la possibilité d’avoir quatre femmes. Il est aussi un être doté d’une beauté époustouflante et est le sosie officiel de notre bon vieux Jésus-Christ.Ma première place du podium me revient de droit, puisque c’est moi qui fais le classement et que Cedric n’est pas là. Mouhahahaha !Et voilà chers lecteurs et lectrices, ce sera tout pour ce non-Édito du Dimanche ! J’espère que ce classement objectif et impartial vous aura convaincu ! Je vous dis à demain pour les actus de Lundi et en espérant que Cedric sera avec nous dimanche prochain. Passez une bonne journée !