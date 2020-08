The Suicide Squad, le retour de l'équipe de loosers

Publié le Lundi 24 août 2020 à 10:00:00 par Sylvain Morgant

Qui mourra en premier ?

Ce coup-ci, ce n'est pas une mais deux vidéos pour la nouvelle version de la Suicide Squad. Commençons par oublier la version de David Ayer qui n'est jamais sortie et bienvenue à la version de James Gunn.Plus colorée, plus délirante, avec un casting beaucoup plus étoffé, ce The Suicide Squad a tout l'air d'avoir fait un virage à 180° niveau ambiance et histoire.Le film vera le retour de têtes connues et l'arrivée de plein de nouveaux avec au casting Margot Robbie, Idris Elba, John Cena, Joel Kinnaman, Jai Courtney, Peter Capaldi, Alice Braga, Pete Davidson, David Dastmalchian, Michael Rooker, Nathan Fillion, Storm Reid, Daniela Melchior, Steve Agee, Sean Gunn, Flula Borg, Tinache Kajese, Mayling Ng, Jennifer Holland et enfin Viola Davis.Sortie en août 2021.