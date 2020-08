Wonder Woman 1984, une nouvelle bande-annonce dévoilée

Publié le Lundi 24 août 2020 à 09:45:00 par Sylvain Morgant

Diana vs Trump

Toujours dévoilé à la DC FanDome, la suite des aventures de Wonder Woman continue de se montrer.Après une bande-annonce très disco, voici venu le temps d'un peu de sérieux, exception faite de la garde-robe très discutable de Steve Trevor.Le film est toujours prévu pour le 30 septembre et est toujours réalisé par Patty Jenkins avec Gal Gadot, Chris, Kristen Wiig, Pedro Pascal, Robin Wright et Connie Nielsen.