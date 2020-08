Bake 'n Switch disponible

Publié le Lundi 24 août 2020 à 10:30:00 par Riwan Hervouet

J'espère ne pas me faire rouler dans la farine

Bake ‘n Switch le jeu coopétitif (mix de coop, et de compétitif) sur le thème de la boulangerie est désormais disponible sur Steam , pour 29,99 €. Une démo est également disponible.Vous pourrez, jusqu’à 4 joueurs, incarner un boulanger qui doit défendre ses animaux faits de pâte. Pour les protéger, vous devrez les cuire au four, et exploser les animaux à la pâte moisie.Le jeu propose jusqu’à 100 niveaux différents, 7 types d’animaux de pâte, deux combats de boss, et une douzaine d’ennemis.