- Skáld sort son nouvel album

Publié le Lundi 24 août 2020 à 11:15:00 par Riwan Hervouet

Bien plus sympa que la BO du nouvel Assassin's Creed

Skáld est un groupe Français au succès international, seulement après leur 1er album. Le groupe a déjà vendu plus de 80 000 albums et a plus de 100 millions de streams au compteur. Il a également participé à de grands festivals européens comme le Hellfest à Clisson, ou le Wacken Open Air à Wacken.C’est un groupe produisant de la musique médiévale ou néofolk, qui reprend des textes de l’Edda Poétique par exemple, et le tout en vieux norrois. Le groupe fait revivre la poésie des Scaldes, ou bardes vikings. La musique est également composée avec des instruments traditionnels.Le groupe va donc bientôt sortir son deuxième Album « Vikings Memories » le 9 octobre chez Decca Records / Universal. Vous pouvez dès à présent découvrir le premier titre de l’album avec le clip de "Fimbulvetr", et précommander l’album ici