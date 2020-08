- Train Sim World 2

Publié le Lundi 24 août 2020 à 11:30:00 par Theodore Labyt

Vous passez beaucoup de temps dans les transports en commun ? Passez-y encore plus de temps en étant chez vous...

La nouvelle simulation de transport ferroviaire est arrivée en gare. Le jeu propose aux nouveaux cheminots de personnaliser leurs locomotives, leur scénario et la ligne que leur train va suivre.Le moteur du jeu apporte plus de réalisme, avec une fonction d'adhérence. Cet ajout permet le ressenti du patinage des roues, des montées de pentes raides et des changements des conditions en fonction du temps.Le jeu est diponible sur PS4, Xbox One et PC.