Nouveau DLC et patch correctif pour TES Online

Publié le Mardi 25 août 2020 à 09:35:00 par Solène Krawczyk

Enfin, on a droit à nos bons doublages franchouillards !

Bethesda Softworks et Zenimax ont annoncé la sortie d'un nouveau DLC pour leur MMO, TES Online, sur PC et Mac (il est également à venir sur Xbox One et PS4 pour le 1er septembre). Stonehorn de son nom, ce pack de jeu téléchargeable ajoute donjons et quêtes à la région du Coeur noir de Skyrim, dans la continuité directe de Greymoor, le dernier chapitre en date de TESO.Ce DLC s'accompagne entre autres d'une mise à jour apportant des améliorations et des correctifs généraux au jeu, et notamment l'ajout des voix françaises pour tous les dialogues de Greymoor, qui n'avaient pu être disponibles à sa sortie en raison des retards provoqués par la pandémie actuelle.