Le dessin du jour de Solène

Publié le Lundi 24 août 2020 à 17:00:00 par Riwan Hervouet

Fight Crab

On vous l’a déjà dit, mais Théo, il n'aime le crabe qu’avec de la mayonnaise. Autant dire que Théo n’avait pas trop aimé regarder pendant des heures des fruits de mer à l’écran sans pouvoir goûter.C’est à cause de cette frustration que Théodore n’a au début pas voulu faire le test, mais plutôt vous expliquer comme faire une mayonnaise maison. Sauf que Cedric est passé par là et l’a... corrigé avec douceur et pédagogie.