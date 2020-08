Gleamlight disponible

Publié le Mardi 25 août 2020 à 10:15:00 par Riwan Hervouet

Pas un jeu qui a inventé l'eau tiède

Gleamlight est un jeu d’aventure en 2D vue de côté dans un monde de vitraux. Il est édité par D3Publisher et développé par Dico Inc, et est désormais disponible en version digitale sur Nintendo Switch Xbox One , et PC pour 16,99 €.Le jeu veut proposer une expérience onirique et sans interface extravagante. Vous y incarnerez une épée au pouvoir en partie secret et aiderez un jeune personnage à traverser ce monde rempli d’ennemis et d’épreuves.