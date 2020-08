Crysis Resmastered sort bientôt sur les autres consoles

Publié le Mardi 25 août 2020 à 10:45:00 par Riwan Hervouet

De plus beaux graphismes, toujours de plus beaux graphismes

Il y a quelque temps déjà, Crytek avait sorti une version remastered de Crysis premier du nom sur Nintendo Switch. Le studio s’apprête désormais à sortir le remastered sur PS4, Xbox One, et PC le 18 septembre, et pour 29,99 €.Cette version se concentre sur la campagne solo et fait clairement une rénovation graphique, avec des textures allant jusqu’aux 8k, une compatibilité HDR, anti-aliasing, etc…Le jeu bénéficie d’un Ray-Tracing pour les Xbox One X, PS4 Pro, et les PC avec une RTX.