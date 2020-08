Publié le Mardi 25 août 2020 à 11:45:00 par Riwan Hervouet

J'aime pas les super-héros....

Warner Bros. Games et DC annoncent Suicide Squad : Kill The Justice League pour 2022. Après le succès commercial indéniable du film, DC s'est dit que c’était une bonne idée de continuer avec Suicide Squad, et cette fois, ils vont devoir affronter des membres de la Justice League.On retrouve donc dans cette Justice League : une allumeuse avec une batte de baseball, un Australien qui a un boomerang, un homme-requin avec des tatouages maori et qui rugit comme une ourse, et un black qui « ne rate jamais sa cible ».Le jeu est développé par Rocksteady Studio, qui est à l’origine de Batman : Arkham.La cinématique veut encore, comme dans le film, être dans un ton « marrant » mais en réalité se force beaucoup trop, avec des doublages pas ouf, et une mise en scène pas plus originale que le film Les Profs.