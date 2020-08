Découvrez l'histoire de WindBound

Publié le Mardi 25 août 2020 à 11:30:00 par Theodore Labyt

Windbound présente une nouvelle bande-annonce qui dévoile les débuts de son histoire.Vous incarnez Kara, une héroïne qui doit lutter pour traverser les îles perdues, et affronter la tempête pour retrouver sa tribu.Il vous faut du temps et de la persévérance pour parvenir à votre but.Les joueurs qui précommandent le jeu sur Microsoft Store, Steam ou l'Epic Games recevront un sandwich... à quoi le sandwich ? À la fraise. En plus de cette superbe récompense, les précommandes auront un bonus d'équipement ancestral de Kara pour le lancement de jeu. Et en l'achetant sur Switch les joueurs obtiendront un DLC jusqu'au 10 septembre.Le jeu sort le 28 août sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Stadia et PC.