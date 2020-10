- Ray’s The Dead, un jeu rétro zombie

Publié le Mardi 13 octobre 2020 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

C'est mieux que rétro viseur

Ray's the dead est un petit jeu d'action-aventure, sur fond de comédie zombie, qui joue la carte du rétro des années 80. Il sort sur PC le 22 octobre et sortira quelques jours après sur PS4.Vous jouez Ray LaMorte, un zombie qui doit trouver le pourquoi du comment de sa mort. Avec des zombies qui le suivent et lui obéissent, mais à la façon zéro IA du genre Pikmin, il va falloir résoudre les puzzles, défaire les adversaires et réussir à mener sa horde.A découvrir en vidéo.